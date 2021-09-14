Biden'a Beyaz Saray engeli: Canlı yayını kesildi
Konuşmasında metin dışına çıkan ABD Başkanı Joe Biden'ın yayını Beyaz Saray tarafından kesildi.
Boise'deki Ulusal Kurumlar Arası İtfaiye Merkezi'nde federal ve eyalet yetkilileriyle orman yangınları hakkında yuvarlak bir masa toplantısına katılan Biden'ın konuşması Beyaz Saray çalışanları tarafından kesildi.
İngiltere merkezli Daily Mail gazetesinin aktardığına göre, Biden'ın canlı yayında Ulusal Devlet Ormancılar Birliği'nden George Geissler'e bir soru sorduğu sırada Beyaz Saray tarafından yayın kesildi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Beyaz saray çalışanları Biden'ı metin dışına çıkmaması konusunda daha önce defalarca uyarmıştı.
Cümlesini bitiremeden yayını kesilen Biden, son olarka şu ifadeleri kullanmıştı: "Bazıları ile üzerinde çalıştığım şeylerden biri..." ardından izleyiciler konunun ne olduğunu sorgulamaya yöneldi ancak yayın çoktan kesilmişti.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Beyaz saray çalışanları Biden'ı metin dışına çıkmaması konusunda daha önce defalarca uyarmıştı.
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