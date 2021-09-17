Joe Biden'ın sağlık danışmanı Anthony Fauci’den, Nicki Minaj’a yanıt: 'Korona aşıları kısırlık yapmaz'
Koronavirüs aşılarının kısırlık yaptığını iddia eden dünyaca ünlü rapçi Nicki Minaj'a yanıt ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık başdanışmanı Anthony Fauci'den geldi. Fauci, "Böyle bir şeyin olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığı gibi, olabileceği yönünde mantıklı bir neden-sonuç ilişkisi de yok. Dolayısıyla sorunun yanıtı hayır" dedi.
Dünyaca ünlü rapçi Nicki Minaj, koronavirüs aşılarının kısır
yaptığını iddia edip, “Triniad’daki kuzeninin bir arkadaşının aşıdan sonra
testislerinin şiştiğini ve nişanlısının düğünü iptal ettiğini” öne süren bir tweet
attı.
Twitter ve Instagram’da 10 milyonlarca takipçisi olan
Minaj’ın iddiasına ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlık başdanışmanı Anthony
Fauci’den yanıt geldi.
NTV’de yer alan habere göre, CNN International’dan sunucusu
Jake Tapper, Fauci’ye normalde bu soruyu sormayacağını ama Minaj’ın çok fazla
takipçisi olması ve iddiasının aşı karşıtlarınca kullanılması nedeniyle bu
konuyu ele almak istediğini belirtti ve “Aşıların erkeklerde veya kadınlarda
kısırlık yaptığına dair herhangi bir kanıt var mı?” diye sordu.
Fauci, “Bu sorunun yanıtı çok güçlü bir Hayır. Böyle bir
şeyin olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığı gibi olabileceği yönünde
mantıklı bir neden-sonuç ilişkisi de yok. Sorunun yanıtı hayır” dedi.
Fauci, böylesi yanlış bilgilerle mücadele etmenin yolunun
çok fazla doğru bilgi sunmak olduğunu, bilimin tekil örneklerle ilgili
olmadığını ifade etti.
Minaj, Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaparak aşı yaptırmanın “normal” olduğunu ve tura çıkmak için yakında kesinlikle aşı olacağını ifade etti. Minaj, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile baş tıp görevlisi Chris Whitty’in koronavirüs basın toplantısında da eleştirildi.
İlgili Haberler
- Japonya'da yabancı madde saptanan Pfizer üretimi Kovid-19 aşılarının sayısı artıyor
- Tabip Odası, çift doz aşı haritası için Sağlık Bakanı’na çağrıda bulundu
- Şahan Gökbakar aşı karşıtlarını yine tiye aldı!
- Fransa’da Covid-19 aşısı olmayan yaklaşık 3 bin sağlık çalışanı işten uzaklaştırıldı
Video Haberler
- Şengör, Zoom etkinliğinde öğrencisine tacizi anlattı
- Tehlikenin farkına varmadan böyle eğlendiler
- Şüpheli çanta içinden el bombası çıktı
- Sabah saatlerinde korkunç patlama: Yaralılar var
- Basın toplantısına alınmayan FOX TV muhabirinin o anları
- Erdoğan'ın görüntülerini izletti
- 35 yolcusu bulunan otobüste can pazarı!
- Aşiret düğününde şaşkına çeviren görüntü!
- İmamoğlu’ndan öğrenci yurtları hamlesi!
- 'Çözmezsem siyaseti bırakacağım'
En Çok Okunan Haberler
- İki yolcu, uçakta cinsel ilişkiye girdi
- Mahkemeden TOGG hakkında karar
- İmamoğlu’ndan öğrenci yurtları hamlesi!
- Banka kredilerinde yeni dönem
- Uğur Şahin’den sürpriz itiraf
- 'Dönemin başbakanına arz ettim'
- AKP'den yeni ekonomi paketi
- Selin Ciğerci hakkında FETÖ bağlantısı iddiası
- Erdoğan'ın görüntülerini izletti
- Mahkemeden Musa Orhan hakkında skandal karar!