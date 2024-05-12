Beyazıt Meydanı'nda kedi ölümlerine protesto

Yayınlanma: 12.05.2024 - 16:34

Güncelleme: 12.05.2024 - 16:34

Fatih Beyazıt Meydanı'nda yaşayan 17 sokak kedisinin geçen günlerde öldürüldüğünü iddia eden İstanbul Hayvan Hakları Gönüllüleri, olaya tepki göstermek için bir araya geldi. Beyazıt Meydanı'nda toplanan hayvan hakları savunucuları ellerindeki dövizlerle slogan attı.

Hayvansever grup adına konuşan Bülent Özcan, "Beyazıt Meydanı Beyazıt Cami önünde öldürülen yavru kedilerimiz için bugün buradayız. Bu tarihi mekanın güzelliklerini lekeleyen yaşam hakkını kısıtlayan ve yavru kedilerimizin kısılan sesi olmak için buradayız. Bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı soykırım ve suçtur. Hayvan haklarının insan hakları gibi 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile korunduğu ülkemizde sokak hayvanlarımızın öldürülmesini istemiyoruz." dedi. Olayın yaşandığı bölgeyle ilgili çözüm önerilerinde bulunan Özcan, "Beyazıt Cami ve Meydanına yakın olan kedilerimizin öldürüldüğü yerde Mobese kamerası veya caminin güvenlik sistemine eklenecek bir kamera sistemiyle birlikte bu kör noktanın aydınlatılmasını ilgili kurumlarımızdan bekliyoruz. Kedilerimizin katledildiği bu yerde insanlarımızın da katledilmesinin önüne geçilmesini devlet kurumlarımızdan bekliyoruz" dedi.

Hayvan hakları savunucuları ellerindeki dövizlerle sık sık "Hayvanlar için anayasal güvence" ve "Hayvana suça hapis cezası" sloganları attı