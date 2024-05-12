Beyazıt Meydanı'nda kedi ölümlerine protesto

İstanbul Hayvan Hakları Gönüllüleri, Beyazıt Meydanı'nda öldürüldüğü iddia edilen 17 yavru kedi için biraraya geldi. Basın açıklamasına destek veren hayvan hakları savunucuları, kedi ve köpek ölümlerinin önüne geçilmesi talebinde bulundu.

DHA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 16:34
Beyazıt Meydanı'nda kedi ölümlerine protesto
Abone Ol google-news

Fatih Beyazıt Meydanı'nda yaşayan 17 sokak kedisinin geçen günlerde öldürüldüğünü iddia eden İstanbul Hayvan Hakları Gönüllüleri, olaya tepki göstermek için bir araya geldi. Beyazıt Meydanı'nda toplanan hayvan hakları savunucuları ellerindeki dövizlerle slogan attı.

Hayvansever grup adına konuşan Bülent Özcan, "Beyazıt Meydanı Beyazıt Cami önünde öldürülen yavru kedilerimiz için bugün buradayız. Bu tarihi mekanın güzelliklerini lekeleyen yaşam hakkını kısıtlayan ve yavru kedilerimizin kısılan sesi olmak için buradayız. Bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı soykırım ve suçtur. Hayvan haklarının insan hakları gibi 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile korunduğu ülkemizde sokak hayvanlarımızın öldürülmesini istemiyoruz." dedi. Olayın yaşandığı bölgeyle ilgili çözüm önerilerinde bulunan Özcan, "Beyazıt Cami ve Meydanına yakın olan kedilerimizin öldürüldüğü yerde Mobese kamerası veya caminin güvenlik sistemine eklenecek bir kamera sistemiyle birlikte bu kör noktanın aydınlatılmasını ilgili kurumlarımızdan bekliyoruz. Kedilerimizin katledildiği bu yerde insanlarımızın da katledilmesinin önüne geçilmesini devlet kurumlarımızdan bekliyoruz" dedi.

Hayvan hakları savunucuları ellerindeki dövizlerle sık sık "Hayvanlar için anayasal güvence" ve "Hayvana suça hapis cezası" sloganları attı


hayvan hakları haberleri Beyazıt haberleri

İlgili Haberler

Hayvan hakları için kafesli eylem

Hayvan hakları için kafesli eylem
Hayvan haklarında büyük utanç

Hayvan haklarında büyük utanç
Hayvan hakları savunucuları Kadıköy’den seslendi: Katliama Hayır!

Hayvan hakları savunucuları Kadıköy’den seslendi: Katliama Hayır!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP eliyle torpil: İlan iptal edildi

AKP eliyle torpil: İlan iptal edildi
13 Mayıs 2024 Pazartesi günlük burç yorumları: Yıldızlar bugün ne diyor?

13 Mayıs 2024 Pazartesi günlük burç yorumları: Yıldızlar bugün ne diyor?
AYM’nin Atalay kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Şentürk adaylıktan çekildi: Seçimde düğüm çözülüyor

AYM’nin Atalay kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Şentürk adaylıktan çekildi: Seçimde düğüm çözülüyor
Milli sporcularımızdan büyük başarı: Ali Sofuoğlu ve Dilara Bozan Avrupa Şampiyonu!

Milli sporcularımızdan büyük başarı: Ali Sofuoğlu ve Dilara Bozan Avrupa Şampiyonu!
Meteoroloji açıkladı: 12 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 12 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Fatih Karagümrük – Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Karagümrük – Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
S&P'den dikkat çeken Türkiye analizi: 2025'te dolar TL ne kadar olacak?

S&P'den dikkat çeken Türkiye analizi: 2025'te dolar TL ne kadar olacak?
Patates deposu inşaatında acı bilanço: Bir işçi daha hayatını kaybetti!

Patates deposu inşaatında acı bilanço: Bir işçi daha hayatını kaybetti!