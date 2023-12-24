Hayvan hakları savunucuları Kadıköy’den seslendi: Katliama Hayır!

Hayvan hakları savunucuları iktidarın sokak hayvanları yasasına aykırı politikalarını protesto etti. Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen eylemde bir konuşma yaparak “Sokak hayvanlarının popülasyonunun artmasının nedeni belediyelerin 17 yıldır yasayı uygulamamasıdır” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 17:17
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Hayvan hakları savunucuları, bugün Kadıköy’de bir araya gelerek iktidarın sokak hayvanlarına yönelik yasaya aykırı politikalarını protesto etti. 

“Katliama Hayır”, “Ölüm kamplarına hayır”, “Mahalleme, suyuma, hayvanıma dokunma”, “Yaşamak haktır” sloganlarını atarak Bahariye Caddesi’nde yürüyen grup adına gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen konuşma yaparak, “Ormanlık arazilerin ortasına yapılacak dev barınaklarla ormanlar talan edilirken, bu yolla yerel seçim öncesinde müteahhitlere rant kapısı açılacak ve hayvan nefretini yayan tarikatların isteği yerine getirilmiş olacak. Bu ‘kısırlaştır, aşılat, bulduğun yere bırak’ diyen yürürlükteki 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırıdır. Sokak hayvanlarının popülasyonunun artmasının nedeni belediyelerin 17 yıldır yasayı uygulamamasıdır” dedi. 

Hayvanları Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın ise, yasanın uygulanmasını istediklerini, eylemlerin her bölgede yayılması gerektiğini söyledi.


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