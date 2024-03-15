Hayvan haklarında büyük utanç

15 Mart 2024 Cuma

Köpeklere cinsel istismarda bulunan, birinde suçüstü yakalanan Yalçın Ünalleylioğlu, tutuksuz yargılanarak salı günü Ankara’da serbest bırakıldı, 24 Eylül’e duruşma tarihi verildi.

Çarşamba günü ise İstanbul Küçükçekmece adliyesinde tarihi bir gündü. 3. katta, altı dakika boyunca Eros adlı kediye işkence ederek katleden İbrahim Keloğlan’ın duruşması görülürken 7. katta, Badem adlı yavru köpeğe tecavüz eden Ahmet Aybar hâkim önündeydi. Tecavüz suçunu işleyene 2 yıl 2 ay hapis cezası ve 8 bin TL para cezası verilirken Eros’un katili 2 yıl 6 ay hapis cezası ve yurtdışı yasağı cezası aldı.

Fakat tecavüz suçunda cezanın üst sınırı yasada üç yıl olarak belirlendiği için yatarı yok, öldürme suçunda ise ceza dört yıl olan üst sınırdan uygulanmadığı için her iki suçlu da serbest kaldı!

Üstelik Keloğlan, vahşetin anbean görüntüleri olduğu halde, mahkemede, olayın yanlış aktarılıp halkın kin ve düşmanlığa sevk edildiğini söyleyerek tepki gösterenleri suçladı! Savcı en üst sınırdan ceza istediği halde, mahkeme heyeti yine “iyi hal” indirimi yaptı.

HAYVAN HAKLARINI YOK SAYANLARA OY YOK!

16 Şubat’ta bu köşede yazdığım yazıda, “Bu neyin iyi hali?!” diyerek sormuştum:

O şiddet videosunu izleyen bir hukukçunun, böylesine korkunç bir cinayeti işleyen kişinin bu ceza ile ıslah olamayacağını, toplum içine karışmasının zararlı olduğunu bilmesi gerekmiyor mu?

TBMM’de yasa görüşülürken “Hayvana tecavüz cezasız kalamaz!” dediğimde, “Hiçbir yasa suçu önlemez!” diyerek beni susturmaya çalışan AKP grup başkanvekili avukat Özlem Zengin adliyelerde “Katil vuruyor, devlet koruyor!” diyen adalet haykırışlarını duyuyor mu bilmem ama hayvan hakları savunucularının kararı çok net!

Hukuk devletinde halkın temsilcilerinden oluşan meclisler, adaleti tesis etmek için yasa yapar. Bunca yıldır hayvanları korumayan yasalarla toplumu aldatanları biliyoruz. Bu vesileyle bir kez daha bildiriyorum: Hayvan haklarını yok sayanlara ve bu şiddete geçit veren siyasetçilere OY YOK!

Şovu bırakın, katilleri ve tecavüzcüleri cezalandıran yasalar yapın!

Şimdi anladınız mı...

Neden hayvan katledenlere ve tecavüz edenlere verilecek cezanın ertelemesiz hapis cezası olarak uygulanabilmesi ve para cezası ile kalınmaması için üst sınırın üç yıldan fazla olmasını istediğimizi?

“Her hayvana tecavüz edeni hapse atarsak adliyelerin yükü artar, hapishaneler dolar taşar” diyerek neden cezanın üst sınırını üç yılla sınırladıklarını...

Tecavüz ve şiddet olaylarında neden sürekli “iyi hal” indirimine başvurduklarını...

Neden TBMM’de 2021’de kabul edilen 7332 sayılı yasanın (Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) hayvan hakları savunucularının taleplerini karşılamadığını?

Biz o dönemde bu düzenlemelerin yetersiz olduğunu anlatıp yazarken, yasayı öven bazı avukatları ve sözde hayvan hakları derneklerinin temsilcilerini neden eleştirdiğimizi...

Neden tecavüzcülerin ve katillerin korunduğunu söylediğimizi...

“Her hayvana tecavüz ve şiddet olayında hapis cezası veremeyiz, çünkü insana yönelik suçlarda da her zaman hapis cezası olmuyor” diye neden gerekçe ürettiklerini?

Şimdi anladınız mı bu ülkede yaşam hakkının nasıl değersizleştirildiğini, insanın ve hayvanın şiddete karşı nasıl savunmasız bırakıldığını?

“Mahkemedeki duruşmaya AKP milletvekilleri de geldi” diyerek teşekkür edenlere duyurulur: Katillerin ve tecavüzcülerin serbest kalmasına yol açanlar, o kararları alan mahkeme heyetleri olduğu kadar, yasaları belirleyen AKP’liler ve gereken karşı duruşu göstermeyen partilere mensup milletvekilleridir. Seçim öncesinde şov yapmanın gereği yok!