Beyazıt'ta gözaltına alınan 33 öğrencinin ifadeleri ortaya çıktı: 'Kurtuluş yok tek başına' suç sayıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına yönelik operasyonların başlatıldığı 19 Mart’ın 9. ayında üniversite öğrencileri bir kez daha Beyazıt’taydı.

Dün İstanbul Üniversitesi Esnaf Yemekhanesi önünde bir araya gelen öğrenciler, Beyazıt Ana Kapı’ya doğru yürüyüşe geçti. Eylemde 33 öğrenci gözaltına alındı. Öğrenciler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

İZMİR’DEKİ TUTUKLAMALARA TEPKİ

Eylem sırasında, protestolara katıldıkları gerekçesiyle önceki gün İzmir’de yurt ve ev baskınlarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 4 üniversite öğrencisi de gündeme geldi.

Beyazıt’taki öğrenciler, anayasal haklarını kullanan sıra arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep etti.

“BASIN AÇIKLAMASI YAPMAK İSTEDİK”

Gözaltına alınan öğrencilerin emniyet ifadelerinde, toplanma amaçlarının bir basın açıklaması yapmak olduğu belirtildi.

Öğrenciler, açıklama başlamadan önce polis tarafından etraflarının çevrildiğini, açıklamanın ardından alandan ayrılmak istediklerini ancak çıkış için herhangi bir koridor oluşturulmadığını ifade etti. İfadelerde, “Dağılmamız yönünde uyarı yapıldığı söylense de fiilen dağılabileceğimiz bir alan bırakılmadı” değerlendirmesi yer aldı.

“TERS KELEPÇE, TEHDİT VE DARP”

Emniyet tutanaklarına yansıyan en dikkat çekici bölümlerden biri ise müdahale sırasında yaşananlara ilişkin iddialar oldu.

Bir öğrenci, ters kelepçe uygulandığını, kol ve boyun bölgesinden tutulduğunu, kendisini götüren polisin “kolunu kıracağım” şeklinde tehditte bulunduğunu öne sürdü. Aynı ifadede, “neden beni götürüyorsun” demesi üzerine birden fazla polis tarafından tekmelendiğini belirten öğrenci, yaşananları ayrıntılı biçimde anlattı.

SLOGAN SORULARI

Öğrencilere yöneltilen sorular arasında eylem sırasında atıldığı iddia edilen sloganlar da yer aldı. Emniyet tarafından, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Faşizme karşı omuz omuza” ve benzeri sloganlar soruldu. Bazı öğrenciler, bu sloganları atmadıklarını ifade etti.

Polis müdahalesi sırasında 33 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların tamamı, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.