Beyin kanaması geçirmişti: Taylan Kulaçoğlu hayatını kaybetti

Taylan Kulaçoğlu'nun 7 Eylül günü beyin kanaması nedeni ile yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilmişti.

Kulaçoğlu yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

Avukatı Tamer Doğan, “Candan, paylaşımcı, direngen, yardımsever bir dostu kaybetmenin çok büyük acısı var. Ne çok güzel insanı kaybettik! Cenaze bilgileri ayrıca duyurulacak. Hepimizin başı sağ olsun” diye yazdı.

Doğan, “Ne çok istedim Taylan'ın iyileştiğini, aramıza döndüğünü müjdelemeyi ama kaybettik dostumuzu” sözleriyle Kulaçoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Taylan Kulaçoğlu'nun adı RedHack davasında geçmişti.

Birçok kez gözaltına alınan Kulaçoğlu, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanmış ve bir süre cezaevinde kalmıştı.