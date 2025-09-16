Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beyin kanaması geçirmişti: Taylan Kulaçoğlu hayatını kaybetti

16.09.2025 15:32:00
Haber Merkezi
Geçirdiği beyin kanamasının ardından yoğun bakıma kaldırılan Taylan Kulaçoğlu, hayatını kaybetti.

Taylan Kulaçoğlu'nun 7 Eylül günü beyin kanaması nedeni ile yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilmişti.

Kulaçoğlu yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

Avukatı Tamer Doğan, “Candan, paylaşımcı, direngen, yardımsever bir dostu kaybetmenin çok büyük acısı var. Ne çok güzel insanı kaybettik! Cenaze bilgileri ayrıca duyurulacak. Hepimizin başı sağ olsun” diye yazdı.

Doğan, “Ne çok istedim Taylan'ın iyileştiğini, aramıza döndüğünü müjdelemeyi ama kaybettik dostumuzu” sözleriyle Kulaçoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Taylan Kulaçoğlu'nun adı RedHack davasında geçmişti.

Birçok kez gözaltına alınan Kulaçoğlu, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanmış ve bir süre cezaevinde kalmıştı.

 

