Beykoz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Beykoz açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

Beykoz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 10:15

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, içinde 4 kişinin bulunduğu 9 metre boyutundaki teknenin Riva açıklarında arıza nedeniyle sürüklendiği belirtildi.

Açıklamada, teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Türkeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.


Etiketler: #Beykoz

İlgili Haberler

Beykoz'daki el bombası paniğinde yeni gelişme

Beykoz'daki el bombası paniğinde yeni gelişme
Pulitzer ödüllü fotoğraflar 'Görülmeyen Dünya' sergisiyle Beykoz'da

Pulitzer ödüllü fotoğraflar 'Görülmeyen Dünya' sergisiyle Beykoz'da
Beykoz Devlet Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye edildi!

Beykoz Devlet Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye edildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler