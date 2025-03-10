Yayınlanma: 10.03.2025 - 15:00

Güncelleme: 10.03.2025 - 15:44

Alaattin Köseler'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Beykoz Belediye Başkanvekilliği'ne Özlem Vural Gürzel seçildi. Gürzel, 18 meclis üyesinin oyunu aldı. Peki, Beykoz Belediyesi Başkanvekili Özlem Vural Gürzel kimdir? Özlem Vural Gürzel kaç yaşında, nereli?

ÖZLEM VURAL GÜRZEL KİMDIR?

Özlem Vural Gürzel 1984 İstanbul doğumlu. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünden mezun olarak kimyager unvanını almıştır. Üniversite eğitimi sonrasında Londra'da yabancı dil eğitimi almıştır. Özel sektörde ithalat ve ihracat uzmanlığı görevlerinde bulunmuştur. CHP Beylikdüzü İlçe Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilerek yerel siyasete adım attı.

Üç dönem Ana Kademe İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Beylikdüzü Belediyesi Kent Meclisi kadın meclisi üyeliği, Evimiz Beylikdüzü ve Elele Yaşam kurucu üyeliği, ÇYDD üyeliği ile aktif olarak çalışmalarını da yürüttü.

ÖZLEM VURAL GÜRZEL ÖZEL HAYATI

Özlem Vural Gürzel, evli ve iki çocuk annesidir.