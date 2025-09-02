Beykoz Belediyesi davası başladı: Alaattin Köseler ilk kez hakim karşısında!

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler 27 Şubat'ta saat 04.00 sıralarında evi basılarak gözaltına alınmıştı.

Operasyon sonucu gözaltına alınanlardan, "Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş’ü talimatlandırarak aynı firmalara ihale verdirdiği" suçlaması yöneltilen Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklanmıştı.

Başsavcılık, söz konusu soruşturma için 26 kişi hakkında hakkında değişik suçlamalarla iddianame hazırladı. İddianamede, Köseler ve beraberindeki 25 kişi için 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapsi istendi. Hazırlanan iddianame ise İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

İlk duruşma ise bugün İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce adliye içerisinde bulunan Hakan Kılıç Konferans Salonu’nda yapılıyor. Duruşmayı takip etmek üzere tutuklu ve tutuksuz sanıkların yakınları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, birçok siyasi ve avukat duruşmanın görüldüğü konferans salonunda hazır bulundu.

Bazı tutuklu sanıklar duruşmaya SEGBİS ile bağlanırken, aralarında Köseler’in de bulunduğu kişiler ise tutuklu bulundukları cezaevinden getirildi.

Tutuklu, tutuksuz sanıklar ve savunma avukatları duruşmada hazır bulundu. 183 gün sonra bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Köseler, jandarma eşliğinde ve kelepçesiz şekilde salona getirildi. Köseler, alkışlarla karşılandı. Mahkeme başkanı ise, "Burası stadyum değil, kendinize gelin. Bir daha olursa dışarı çıkarırım" diyerek avukatları uyardı.

Duruşma kimlik tespitiyle başladı. Ardından ilk savunma için Köseler kürsüye çağırıldı.

Köseler, savunmasını gerçekleştiriyor.