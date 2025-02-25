Beykoz Belediyesi'ne 'konser' operasyonu: Eski kültür müdürü gözaltına alındı!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 08:57

Güncelleme: 25.02.2025 - 09:25

Beykoz Belediye Başkanlığı'nın 15 Ocak'tan önce görev yapan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D., belediyenin konser etkinliklerindeki hukuka aykırı işlemler iddiasıyla gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Belediyesinin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde "usulsüz harcama yapıldığı" iddialarına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatılmıştı.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ise, şu açıklamada bulunmuştu:

"Toplam 145 kalemden oluşan ihalede sanatçı ödemeleri 19 milyon lira değil, sadece 2 milyon 145 bin liradır. Konserler ise açık ihale kapsamında düzenlenmiştir. Kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilmiştir. Beykoz 1908 AŞ ile ilgili iddiaya gelirsek, Tuzla Sporun Türkiye Futbol Federasyonu ikinci ligdeki haklarını alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adı ile profesyonel ligde mücadele etmesi tamamen yasal bir durumdur."