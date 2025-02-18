Son Dakika... CHP'li Beykoz Belediyesi'nde 'ihale dosyalarına el konuldu' iddiası: CHP'den açıklama geldi!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 00:12

Güncelleme: 18.02.2025 - 00:47

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G'nin rüşvet aldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.

CHP’li Beykoz Belediyesi’nde müfettiş geldiği ve çok sayıda ihale dosyasına el konulduğu iddia edildi.

CHP'NİN BEYKOZ İLÇE BAŞKANINDA AÇIKLAMA: YALAN HABER

CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan, Beykoz Belediyesi’ne savcı talimatıyla müfettişlerin gittiği ve çok sayıda ihale dosyasına el konulduğu iddiasına, "Savcılık, belediyeden evrak istiyor başka bir şey yok. Bilgi isteniyor. Gelen herhangi müfettiş söz konusu değil" dedi.

CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan, Beykoz Belediyesi’ne soruşturma başlatıldığı, savcı talimatıyla müfettişlerin gittiği ve çok sayıda ihale dosyasına el konulduğu iddiasına Halk TV'de Rota programında cevap verdi. Mahir Taştan'tan iddiaların doğru olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Yalan haber. Savcılıktan gelen bir yazıya istinaden evrak istendi. Savcılık, belediyeden evrak istiyor başka bir şey yok. Bilgi isteniyor. Gelen herhangi müfettiş söz konusu değil. Akşam 17.00 gibi istendi. O haberlere konu olan baskın yok. Müfettiş gelmedi. O bilgiler yanlış. Söylenecek başka bir şey yok. Evraklar hazırlanıp teslim edilecek, sadece bilgi istendi o kadar."