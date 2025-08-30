Beykoz'da dondurma standında elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki genç öldü

Beykoz Belediyesinin festivalinde dondurma satışı yapan akrabasına yardıma giden İbrahim B, dondurma standında bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerini kapatan polis ekipleri, dondurma tezgahı sahibini gözaltına aldı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olayın ardından festivalin iptal edildiği öğrenildi.