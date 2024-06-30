Beykoz-Riva otoyolunda iki araç kaza yaptı: 3 yaralı

Yayınlanma: 30.06.2024 - 11:20

Güncelleme: 30.06.2024 - 11:31

Feci kaza, dün Beykoz - Riva Karayolu’nda akşam saatlerinde yaşandı.

İddiaya göre, seyir halindeki iki hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri yan yatarak durabildi. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan şahısları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletti. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.