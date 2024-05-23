Beykoz’da yaralı karaca hayata döndürüldü

Yayınlanma: 23.05.2024 - 15:34

Güncelleme: 23.05.2024 - 15:46

Beykoz’daki zengin doğal yaşamın sakinlerinden ve simgelerinden karacalar, zaman zaman hayvan saldırısı ve araç çarpması gibi talihsiz olaylar yaşayarak yaralanabiliyor.

Beykoz Belediyesi Veteriner Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde Polenezköy ormanında ilçenin zengin yaban hayatı üyelerinden yaralı bir karaca buldu.

Yürüyemeyen karaca, hemen Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Veteriner hekimlerince gerçekleştirilen ilk muayene, röntgen görüntüleme ve tetkikler sonucunda; açık yarada enfeksiyon ve çoklu kalça kırığı tespit edildi.

TEDAVİ EDİLDİ

Hayvan saldırısına uğramış olduğu belirlenen 2 yaşındaki genç karacanın ilk tedavisi bir gün içinde tamamlandı.

Karaca, tedavisine devam edilmek ve sonrasında doğal hayata salınmak üzere, yaban hayatı yetkili kurumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.