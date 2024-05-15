Beykoz'da sürücülerin tehlikeli yol verme inatlaşması!

Beykoz TEM Otoyolu'nda hafif ticari araçla otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sol şeritte trafiği yavaşlatarak ilerleyen hafi ticari araç sürücüsü, tartıştığı sürücüye yol vermedi. TEM Otoyolu'ndaki inatlaşma trafikteki bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:50
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TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde, dün öğle saatlerinde hafif ticari araçla otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.Sol şeritte ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü hız keserek trafiği yavaşlattı.

Sol şeritte ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü arkada bulunan ve şerit değiştirmek isteyen sürücüye uzun süre yol vermedi. İki sürücü arasındaki yol verme inatlaşması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde hafif ticari araç sürücüsünün tartıştığı otomobil sürücüsüne yol vermediği anlar görülüyor.


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