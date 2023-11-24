Meteoroloji'den İzmir için 'fırtına' uyarısı!
İzmir'de, yarından itibaren fırtına beklendiği ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için fırtına uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güney-güneybatı yönlerden fırtına (50-75 km/sa), gece saatlerinde kıyı kesimleri ile yüksek rakımlı yerlerde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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