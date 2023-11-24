Meteoroloji'den İzmir için 'fırtına' uyarısı!

İzmir'de, yarından itibaren fırtına beklendiği ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.

DHA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 16:13
Meteoroloji'den İzmir için 'fırtına' uyarısı!
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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için fırtına uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güney-güneybatı yönlerden fırtına (50-75 km/sa), gece saatlerinde kıyı kesimleri ile yüksek rakımlı yerlerde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.



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