Yer: Kağıthane... Konvoy halinde yolu kapatıp dans ettiler

İstanbul Kağıthane'de otomobilleriyle konvoy oluşturan bir grup, alt geçidi trafiğe kapattı. Grubun otomobilden açtıkları müziklerle, yol ortasında dans ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
07 Kasım 2022 Pazartesi, 11:15
Yer: Kağıthane... Konvoy halinde yolu kapatıp dans ettiler
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Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde, 6 Kasım Pazar akşam saatlerinde; otomobilleriyle konvoy halinde gelen bir grup, alt geçitte durup yolu trafiğe kapattı.

ALDIRIŞ ETMEDİLER

Peş peşe sıralanan araçlardan inen sürücüler ve beraberindekiler, otomobilden açılan müzikler eşliğinde dans etti.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

O anlar, cep telefonu kamerasına yansırken bazı sürücülerin korna çalarak gruba tepki gösterdiği görüldü. 


Kağıthane Konvoy

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