Tehdit, şantaj ve dolandırıcılık... Çeteye operasyon: 5 gözaltı!
Ankara’da tehdit, şantaj ve sahte senetlerle 4 kişiyi 17 milyon Türk Lirası dolandıran çeteye operasyon düzenlendi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre 4 kişi, sahte senetler düzenlenerek ve zorla imzalattırılarak 17 milyon TL dolandırıldı. Şikayetler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı.
Ankara Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmaları sonucu operasyon düzenledi ve 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız silah ve 170 mermi ele geçirildi.
Silahlardan birisinin kısa menzilli 6.35 çapında iki mermi alan anahtarlık silahı olduğu tespit edildi. Şahıslar 2 gün gözaltı sonrası adliyeye sevk edildi.
Etiketler: #Ankara #dolandırıldı #gözaltı
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