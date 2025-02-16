Tehdit, şantaj ve dolandırıcılık... Çeteye operasyon: 5 gözaltı!

Ankara’da tehdit, şantaj ve sahte senetlerle 4 kişiyi 17 milyon Türk Lirası dolandıran çeteye operasyon düzenlendi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tehdit, şantaj ve dolandırıcılık... Çeteye operasyon: 5 gözaltı!
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İHA
Yayınlanma: 16.02.2025 - 09:06

Edinilen bilgilere göre 4 kişi, sahte senetler düzenlenerek ve zorla imzalattırılarak 17 milyon TL dolandırıldı. Şikayetler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı.

Ankara Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmaları sonucu operasyon düzenledi ve 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız silah ve 170 mermi ele geçirildi.

Silahlardan birisinin kısa menzilli 6.35 çapında iki mermi alan anahtarlık silahı olduğu tespit edildi. Şahıslar 2 gün gözaltı sonrası adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #Ankara #dolandırıldı #gözaltı

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