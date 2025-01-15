Çanakkale'de şantaj ve tehditle milyonluk vurgun!

'Şantaj' ve 'tehdit' yoluyla 160 milyon TL haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Arıkovan' operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Çanakkale'de şantaj ve tehditle milyonluk vurgun!
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DHA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 11:08

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde "ateşli silah kullanarak tehdit" ve "şantaj" yoluyla yaklaşık 160 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen, 'yağma' suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.I. tarafından yönetilen organize suç örgütüne yönelik 10 Ocak'ta 'Arıkovan' operasyonu düzenlendi.

36 ekibin katılımıyla düzenlenen operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 56 fişek, mağdurlara ait senet ve tapular, 3 parça halinde tarihi eser olduğu değerlendirilen taş, 3 örgütsel veri bulunan ajanda, 10 cep telefonu, 66 yeşil reçeteli hap, 2 gram kubar maddesi, 4 bin 140 dolu makaron, 2 koli bandrolsüz boş sigara paketi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.I., Ş.Ç., S.B., C.I., E.B. tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #çanakkale #Organize suç örgütü #Şantaj #tehdit

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