Beykoz'da gecekondu alev alev yandı

Beykoz'da bir gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

DHA
Yayınlanma: 30.06.2024 - 18:38
Beykoz'da gecekondu alev alev yandı
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İstanbul Beykoz'da 16.10 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Yenimahalle, Ayvalı sokakta bulunan gecekonduda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm gecekonduyu sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yanan gece kondunun yanındaki binanın çatısında bir vatandaş ise elindeki bahçe hortumuyla yangını söndürmeye çalıştı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi.


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