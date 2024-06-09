Ankara’da bir kişi gecekonduda ölü bulundu
Ankara’nın Mamak ilçesinde bir şahıs gecekonduda ölü bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Olay, Ankara’nın Ege Mahallesi’nde meydana geldi.
İddialara göre boş gecekonduda M.K. (39) isimli bir şahsın hareketsiz şekilde yattığı görüldü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri M.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
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