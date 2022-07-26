Beykoz'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan müdahaleler sonrası yangın kısa sürede söndürüldü.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2022 Salı, 13:29
Beykoz'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Helikopterin de havadan destek verdiği söndürme çalışmaları sonrası yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangının, çocukların oyun oynarken yaktığı ateş sonrası çıktığı belirtildi.

Geçen haftalarda Beykoz Çavuşbaşı Baklacı Mahallesi'nde bir yangın daha çıkmıştı. Müdahaleler ile saatler içerisinde kontrol altına alınan yangın sonrası olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı.

 


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