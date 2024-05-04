Beykoz'da, otomobile arkadan çarpan aracın sürücüsü 2.84 promil alkollü çıktı: 2 ağır yaralı

Beykoz'da, sürücüsünün 2.84 promil alkollü olduğu tespit edilen hafif ticari araç, önünde ilerleyen otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralanırken, alkollü sürücü gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 07:03
Beykoz'da, otomobile arkadan çarpan aracın sürücüsü 2.84 promil alkollü çıktı: 2 ağır yaralı
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TEM Otoyolu Kavacık mevki, Ankara istikametinde , saat 02.15 sıralarında Ömer Koç kontrolündeki 34 EZE 106 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 55 AIM 875 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, demir bariyere vurup refüje uçtu. Kazada, hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi bulundukları yerde sıkışarak ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ 2.84 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Koç'un, polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2.84 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü Ömer Koç, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


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