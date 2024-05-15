CHP, temmuz ayını bekleyen asgari ücretliler ve emekliler için Meclis ve meydanlarda olacak

Genel başkan Özgür Özel, farklı temalarla sorun yaşayan yurttaşların sesini duyuracağını açıkladığı mitinglere bu hafta sonu başlıyor.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 15.05.2024 - 04:00
CHP, temmuz ayını bekleyen asgari ücretliler ve emekliler için Meclis ve meydanlarda olacak
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Bu haftadan itibaren haziran başına kadar mitinglerle sahaya inecek CHP’de parti kurmayları, “Bu yoğun takvimi yapıyoruz çünkü yaptığımız mitinglerle temmuz öncesine kadar maaşında zam bekleyen asgari ücretlinin ve şartlarının iyileştirilmesini isteyen emeklinin sesini duyurmak istiyoruz” diyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, farklı temalarla sorun yaşayan yurttaşların sesini duyuracağını açıkladığı mitinglerine bu hafta sonu atanmayan öğretmenler ve laik eğitim, çağdaş müfredat isteyen ailelerle İstanbul Saraçhane Meydanı’nda başlayacak. Özel, sonraki hafta da emeklilerle birlikte Ankara Tandoğan Meydanı’nda olacak. Haziran başına kadar mitinglerini sürdürmek istediğini söyleyen CHP kurmayları, “Toplumun öncelikli sorunlarını gündeme getirmek istiyoruz. Asgari ücret geride kalan dört ayda açlık sınırının altına geriledi. Emeklinin, emekçinin hakkını korumak için alanlarda çağrıda bulunacağız. Halkın sorunlarının çözülmesi için Meclis’se Meclis’te, cumhurbaşkanıylaysa cumhurbaşkanıyla, alandaysa alanda yani her yerde konuşmaya, halkın sesini duyurmaya hazırız” dedi.

19 MAYIS’TA SAMSUN’DA

Öte yandan Özel, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi başlatmak için Samsun’a çıkışının 105. yıldönümünde partilileriyle Samsun’da olacak. Ankara’daki resmi törenlere katılması beklenen Özel, sonrasında Samsun Tütün İskelesi’nden gençlik kollarıyla yapılacak yürüyüşe katılacak. Burada Atatürk Anıtı’na çelenk bırakacak Özel’in bir konuşma yapması da bekleniyor. Özel’in partinin merkez yönetim kurulunu da Samsun’da toplayacağı kaydediliyor.


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