Beylikdüzü D-100 karayolunda hareketli dakikalar: Polis şüpheliyi ayağından vurdu!

İstanbul Beylikdüzü’nde uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen şüpheli elindeki bıçakla çevredekileri tehdit etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler etkisiz hale getirmek istediği şüpheli M.S.'yi ayağından vurdu. Yaralanan M.S. olay yerinden uzaklaştıktan sonra D-100 karayolunda yürümeye başladı.Güvenlik amacıyla D-100 karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

DHA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 12:24
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Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında iddiaya göre uyuşturucu madde etkisinde olan bir kişi elindeki bıçakla çevredekileri tehdit etmeye başladı.

BIÇAĞI BOĞAZINA DAYADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri önce M.S.'yi ikna etmek istedi. Bunun üzerine bıçağı boğazına dayayan şüpheli intihar edeceğini söyledi.

BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Ekipler etkisiz hale getirmek istediği M.S.'yi ayağından vurdu. Yaralanan M.S. D-100 karayolu Avcılar istikametinde yürümeye başlayınca ekipler olası bir kazayı önlemek için karayolunu trafiğe kapattı.

M.S. yakalanarak ambulansa alındı. D-100 karayolu ise kısa bir süre sonra trafiğe açıldı.


beylikdüzü D-100 Karayolu D-100

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