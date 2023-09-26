Polis gözlerine inanamadı... Uyuşturucu paketleri, asma ağacının sundurma demirinin içinden çıktı!

Adana’da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden İbrahim Ç.’nin, satışa hazır haldeki bonzai paketlerini, bahçedeki asma ağacının sundurma demirlerinin içine gizlediği saptandı.

DHA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 10:12
Polis gözlerine inanamadı... Uyuşturucu paketleri, asma ağacının sundurma demirinin içinden çıktı!
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, evlerinin önünde uyuşturucu sattığı saptanan İbrahim Ç. (48), İsmail Ç. (21), Berkay N. (23), Mehmet K. (37) ve M.T.’nin (17) adreslerine eşzamanlı baskın yaptı.

Evlerde yapılan aramalarda satışa hazır halde 585 gram bonzai, 54 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 5 mermi ve hassas terazi ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

Şüphelilerden İbrahim Ç.’nin, bonzai paketlerini evinin bahçesindeki asma ağacının sundurma demirlerinin içine gizlediği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli tutuklandı. 



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