Beylikdüzü'nde kızına mesaj atıp, yaşamına son verdi: Görüntüler ortaya çıktı!

Olay, Cumartesi akşam 22.12 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşandı.

İddiaya göre, bir süredir bir kadın, kızına kendi hayatına son vereceğine dair bir mesaj attı.

HASTANEYE KALDIRILIRKEN YERE DÜŞÜRÜLDÜ!

Annesinden gelen mesajla panikleyen genç kadın, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kadının yaşadığı binaya gelen ekipler, kadını vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı.

45 yaşındaki kadın, ekiplerin kendisini ikna etmeye çalıştığı sırada kendisini 4’üncü kattan aşağıya attı. Ağır yaralanan kadın, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı sırada yere düşürüldü.

KURTARILAMADI

N.G’nin, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde, kadının 4’ncü kattaki evinin camından sarktığı ve sonrasında ise kendisini aşağıya bıraktığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.