Beylikdüzü’nde parklara yönelik saldırılar devam ediyor: Bir ayda üç park tahrip edildi

29.12.2025 16:49:00
ANKA
Beylikdüzü’nde park alanlarına yönelik saldırılar devam ediyor. Son bir ay içinde üç ayrı parkta meydana gelen olayların son adresi, Gürpınar Mahallesi’ndeki 80. Yıl Parkı oldu. Parkta bulunan kamelyayı yakan şüpheliler yakalandı, Beylikdüzü Belediyesi ekipleri yenileme çalışmalarına başladı.

Beylikdüzü’nde 29 Kasım’da Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki Mevlana Parkı’nda yıkılan kamelyanın ardından, 21 Aralık akşamı Yakuplu Mahallesi’nde bulunan Ahi Evran Parkı’ndaki çocuk oyun grubu ve kauçuk zemin ateşe verildi.

Tahrip edilen alanlar, Beylikdüzü Belediye tarafından hızla eski haline getirilirken parklara yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Gürpınar Mahallesi’ndeki 80. Yıl Parkı’nda bulunan çardak ateşe verildi. Olayın ardından bölgeye gelen Belediye ekipleri hasar tespiti yaptı, parkın yeniden düzenlenmesi için çalışmalar hızla başladı. Yangını çıkaran şüphelilerin, emniyet güçleri tarafından yakalandığı öğrenildi.

"BU VANDALLIĞA SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Beylikdüzü Belediyesi’nin olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu bir tesadüf değil, açık

bir vandallıktır. Bu saldırılar yalnızca yeşil alanlarımıza değil, çocukların oyun hakkına, komşuluk kültürümüze ve ortak yaşam bilincimize yapılmıştır. Bu vandallığa sessiz kalmayacağız" ifadeleri kullanıldı. 

