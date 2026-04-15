Beylikdüzü’nde restorana silahlı saldırı: Kurşun yağdırıp kaçtılar!

Beylikdüzü'nde restoranın önüne gelen kişi ya da kişiler, peş peşe ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. İş yerinin kapalı olduğu saatlerde düzenlenen saldırıda öle ya da yaralanan olmazken polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; caddede bulunan restoranın önüne gelen kişi ya da kişiler, silahla iş yerine art arda ateş etti. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı.



Sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar, camların kırık olduğunu ve iş yerinde kurşun izleri bulunduğunu fark etti. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri iş yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.



Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sırasında cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.