Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar iddiasına Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama
Beylikdüzü'nde 2 katlı apartmanın üst katından düşerek hayatını kaybettiği söylenen 2 yaşındaki kız çocuğu E. Y.'nin, hastanede düzenlenen ilk raporunda istismar belirtileri bulunduğu öne sürülmüştü. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada cinsel istismar şüphesi ve iddiaları da dahil olmak üzere kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne, 6 Eylül'de 'Balkondan düştü' denilerek getirilen 2 yaşındaki bebek, yaşamını yitirdi. Bebeğin vücudunda cinsel istismar bulgularına rastlanmasından dolayı cenaze otopsiye gönderildi. Ailenin şüpheli davranışları ise sosyal medyada büyük tepki topladı.
İDDİALAR ARAŞTIRILIYOR
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada E.Y.’nin ölümü sonrasında derhal harekete geçilerek aynı gün soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada “6 Eylül günü yüksekten düşme sonucu Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne getirilen ve yapılan tıbbi müdahaleye rağmen vefat eden iki yaşındaki kız çocuğu E.Y. nin ölümü ile ilgili olarak Başsavcılığımızca derhal aynı gün soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda çocuğun ailesi, akrabaları ve komşuları ile olayı gören şahıslar, ayrıca ilk tıbbi müdahaleyi yapan sağlık ekibinin beyan ve ifadeleri alınmıştır. Çocuğun yaşadığı konutta olay yeri inceleme ekiplerince detaylı inceleme ve delil tespitleri yapılmıştır. Ölen çocuğun Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde Nöbetçi Savcılığımızca adli tabip nezaretinde adli ve ölü muayene işlemi yapılmış, cinsel istismar şüphesi ve iddiaları da dahil olmak üzere kesin ölüm sebebini tespit edilerek ayrıntılı otopsi raporu tanzim edilmesi için cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. Adli Tıp Kurumundaki inceleme ve raporlama işlemi devam etmektedir. Soruşturma hakkında Sulh Ceza Hakimliğinden gizlilik ve kısıtlama kararı alınmış olup, Soruşturma; küçük çocuğun ölümüne ilişkin tüm iddia ve şüpheler, her yönü ile titizlikle araştırılmak suretiyle gizli olarak sürdürülmektedir” ifadeleri kullanıldı.
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