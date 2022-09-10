Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe nitelikli cinsel istismar iddiası: "Bezini açtık, kanımız dondu"

10 Eylül 2022 Cumartesi, 14:41

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Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne, 2 yaşındaki bebeğin 'balkondan düştü' beyanıyla getirildikten sonra bebeğin vücudunda istismar bulgularına rastlanması Türkiye'nin gündemine oturdu.

Bebeğin ailesinin hastanedeki tavırları ve doktorlara sarf ettikleri sözler şüphe uyandırdı.

Cumhuriyet'in ulaştığı raporlarda, bebek hastaneye ilk geldiğinde yazılan metinde "2 yaşındaki çocuk evinin balkonundan düşme beyanıyla acil servise getirildi. Gelişinde nabız ve tansiyon alınamadı. Yüzü soluk ve siyanoze görünümde idi. Genel durum kötü, bilinç kapalı. Göğüs havalanmıyor" ibareleri olduğu görüldü.

Öte yandan muayene raporunda ise "Cilt soluk görünümde, perianal bölgede hasar mevcuttu" ifadeleri yer aldı.

"BİZ BİLİYORUZ ONLARI, SIRIĞA DÜŞTÜ"

Bebeğin ilk muayenesini yapan doktor, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, ailenin bebeği akşam vakti getirdiğini belirterek, "Muayeneyi yapan ilk doktorum. Çocuk geldiğinde yaşamıyordu. Erkeklerden bir tanesi bana 'rapora düştü yaz' dedi. Ben durumun şüpheli olduğunu izah ederken erkeklerden biri 'Hocam ne gibi şüpheler?' dedi. Açıkça belirttim ve o da 'Biz biliyoruz onları. Düştü, ondandır o' dedi bıyık altından gülerek" ifadelerini kullandı.

Dışarıda yaklaşık 50 kişilik kalabalık olduğunu söyleyen doktor, bebeğin annesini de gördüğünü ve bebeğin ölüm haberini verdiğinde ağlayan tek kişinin annesi olduğunu belirtti.

"BEZİNİ AÇALIM DEDİK, KANIMIZ DONDU"

Bebeğin hastaneye düşme beyanıyla getirildiğini anlatan doktor, "Düşme hikayesi var ama görünen bir düşme bulgusu yok. Bebeğin vücudunda yara, çizik, kan yoktu. Bezi tertemizdi. Bezini açalım bir dedik. Kanımız dondu, şok olduk. Meslek hayatımda ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum" dedi.

Düşme vakalarında genelde morluk, iç kanama veya yaralanma bulgularının olduğunu söyleyen doktor, bebekte bu bulguların olmadığını ancak istismar bulgularının uzun sürenin sonucunda oluşan bulgular olduğunu belirtti.

"SADECE ANNEYİ FERYAT EDERKEN GÖRDÜM"

Kalabalığın arasında sadece annenin feryat ettiğini ve kendini yerlere attığını söyleyen doktor, "Ben karar mercii değilim ancak kalp masajı yapılırken hiçbir erkekte gram üzüntü görmedim. Hastanedeki çalışanlardan birisi de benim yanıma gelip şu cümleleri kullandı; "Hocam kendi aralarında 'fasulye sırığına düştü' deyip gülüşüyorlar" diye konuştu.

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