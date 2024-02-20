Beylikdüzü'nde araç yayaların arasına daldı!

Beylikdüzü E-5 yan yolda dün sola dönüş yapmak isteyen otomobil yayaların arasına daldı.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:57
Beylikdüzü'nde araç yayaların arasına daldı!
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Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü E-5 yan yol üzerinde yaşandı. 34 FLL 946 plakalı araç sürücüsü A.S.K. yüksek hızda sola dönüş yaparken kaldırımda yürüyen 3 kişinin arasına daldı.

Kaza sonrası yurttaşlardan biri demir çitleri aşarak işyeri bahçesine savruldu.

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Yaşanan olay sonrası sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralılara müdahale etti.

3 yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis sürücüyü gözaltına aldı.


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