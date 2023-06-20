Beylikdüzü'nde AVM'nin terasından atlayan Kader'in annesi: Bu bir cinayet

Yayınlanma: 20.06.2023 - 10:06

Güncelleme: 20.06.2023 - 10:39

Olay, 8 Eylül 2022 tarihinde saat 18.15 sıralarında Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinin terasında meydana geldi. Alışveriş merkezinin terasında bekleyen Kader Yıldız (25), telefonuna baktıktan hemen sonra terasın korkuluklarına çıktı. Çevredekiler Kader Yıldız'ı fark ederek yanına geldi. Kader Yıldız aşağı sarktığı anda, yanına gelen kişi kıyafetinden tutarak genç kadını kurtarmaya çalıştı. Ancak Kader Yıldız, kıyafetinin çıkması ile birlikte önce aşağıdaki kafeteryanın çatısına sonra da zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Kader Yıldız, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Gülnaz Yıldız, kızının nişanlısı tarafından psikolojik şiddete maruz bırakıldığını, kızının nişanlısı tarafından iki ayrı kişi ile aldattığını iddia etti. Yıldız, aynı zamanda Berkan Y.'nin kızının öldüğü gün banka hesaplarına girerek kredi çekmeye çalıştığını ve sosyal medya hesaplarının da şifresini değiştirdiğini ileri sürerek yargılanmasını istedi.

"BU BİR İNTİHAR DEĞİL"

Kader Yıldız'ın Annesi Gülnaz Yıldız, "Kızım vefat ettikten sonra nişanlısı Berkan Y., benim kızımın banka hesabına girip para çekmeye çalıştı. İnternet bankacılığı şifresini bloke etti. Berkan Y., çocuğumun vefat ettiği gün mezarlıktayken, sosyal medya şifrelerini değiştirdi. Ayşe G., (Berkan Y.'nin kız arkadaşı) kızıma ulaştığı zaman ona uygunsuz fotoğrafları, yazışmaları Berkan Y. hepsini siliyor. Ben bunun üzerine şikayette bulundum ama halen ses seda yok. Berkan Y.nin annesi de, Ayşe G. de, Berkan da kızıma psikolojik şiddet gösterdiler. Bunu bir intihar değil, cinayet olarak sayıyorum. Çünkü benim kızım aklı başında bir insandı" dedi.

"KIZIMA KREDİ ÇEKTİRDİ, ALTINLARINI BAŞKALARIYLA YEDİ"

Berkan Y. ile ilgili iddialarını sürdüren Gülnaz Yıldız, "100 bin lira kızımın hesabından kredi çekmişti. 300 - 400 bin lira da onun altınları vardı, hepsini götürdü. Arzu ile yemiş, kaza geçirmişti arabasını tamire götürmüş. Bunların hepsini benim kızıma söylüyor. İlişki terapisi için görüşüyorlardı, Ayşe G. ve Arzu ile görüştüğü için kızıma bağırıyordu çağırıyordu. Kızım da ilişki terapisine gitmek istiyordu. Evlilik arifesindeydiler, çeyizi hazırdı. İlişki terapisti için randevu almıştı kızım. Kayınvalidesine söylüyor, 'Benim psikolog param bile yok' diyor. Kayınvalidesi, 'Ben karışmıyorum, bana mı sordun kredi çektin. Bana mı sordun altınlarını verirken.' diyor. Kızıma ne söyledilerse, kendinden geçti artık. Alışveriş merkezinin tepesine çıktı. Adalet istiyorum. Kızımı babasız büyüttüm, o benim prensesimdi. Hak etmemişti, benim kızım mutluluktan başka bir şey istemedi" şeklinde konuştu.