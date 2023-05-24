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Beylikdüzü’nde boynunda plastik kelepçe ile evde ölü bulundu

Beylikdüzü’nde 27 yaşındaki Fatih Melikşah evinde boynunda plastik kelepçe takılmış halde ölü bulundu. Melikşah’ın ölüm nedeni henüz bilinmezken konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 24.05.2023 - 09:17
Beylikdüzü’nde boynunda plastik kelepçe ile evde ölü bulundu
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İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’ndeki bir sitede iddiaya göre, Fatih Melikşah (27) yaşadığı evde boynuna plastik kelepçe takılmış bir halde ölü bulundu.

İhbar üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma başlattı.

Haberi duyan gencin yakınları sitenin önüne gelerek bekledi. Yapılan incelemenin ardından Fatih Melikşah’nın cansız bedeni, cenaze aracı ile Adli Tıp Morgu’na götürüldü.

Fatih Melikşah’ın ölüm nedeni henüz bilinmezken emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


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