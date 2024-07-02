Beylikdüzü'nde fabrika yangını!

İstanbul Beylikdüzü'nde bir fabrikada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

DHA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 14:15
Beylikdüzü'nde fabrika yangını!
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Beylikdüzü'nde bir fabrikada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görülüyor.


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