Beylikdüzü'nde fabrika yangını!
İstanbul Beylikdüzü'nde bir fabrikada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Beylikdüzü'nde bir fabrikada yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görülüyor.
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