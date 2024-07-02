Gaziantep’te ormanlık alanda yangın!

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 10:57
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Hürriyet Mahallesi Kurtini mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

2 dönüm alandaki ağaçların zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


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