Gaziantep’te ormanlık alanda yangın!
Gaziantep'in İslahiye İlçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Hürriyet Mahallesi Kurtini mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
2 dönüm alandaki ağaçların zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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