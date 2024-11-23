Beylikdüzü’nde fabrika yangını: Patlamalar duyuldu!

İstanbul'da Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi’nde gece saatlerinde plastik ham madde üreten bir fabrikada yangın meydana geldi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulundu.

Beylikdüzü’nde fabrika yangını: Patlamalar duyuldu!
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İHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 08:37

Yangın saat 04:00 sıralarında Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi’ndeki plastik ham madde üreten bir fabrikada meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını söndürmek için Avrupa ve Anadolu yakasından çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri yangın yerine sevk edildi.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İtfaiye ekipleri dört bir koldan yangını söndürmek üzere çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de fabrika çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. Ambulanslar da fabrika çevresinde güvenlik amacıyla hazır bekletildi.

Yangın nedeniyle fabrikadan zaman zaman ufak çaplı patlama sesleri duyuldu. İtfaiyeye ekiplerinin yoğun çabası ile yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.


Etiketler: #beylikdüzü #fabrika #Yangın #patlama

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