Elazığ'da 'kar yağışı' kaza getirdi: 10 araç zincirleme kazaya karıştı!
Elazığ'da kar yağışı etkili olurken, kayganlaşan yolda 10 araç zincirleme kazaya karıştı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.
Meteoroloji açıklamasında, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı olacağı, buzlanma ve don olayının görüleceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
10 ARAÇ ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI
Öte yandan Salim Hazardağlı Caddesi’ndeki yokuştan inen 10 araç, duramayarak zincirleme kazaya karıştı.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'den Özel'in sokak çağrısına 'uyarı'
- İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!
- Yeneroğlu istifa etti, Babacan'dan'dan 'AKP' açıklaması
- Nevzat Bahtiyar: 'Neden suçu üzerime alayım?'
- Karadeliğin etrafında okyanus bulundu!
- Muğla'da peş peşe deprem!
- Azerbaycan, Rusya'yı işaret etmişti
- TBB heyeti, Suriye'yi ziyaret edecek!
- AKP’li bakanın asgari ücretlilere tavsiyeleri
- Özel'den şirketlere 'boykot' uyarısı