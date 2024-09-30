Beylikdüzü'nde hareketli anlar: Yakını direksiyon sınavında kaldı, bıçakla eğitmene saldırdı
İstanbul Beylikdüzü’nde bir adam, yakını ehliyet sınavından kalınca ortalığı birbirine kattı. Direksiyon eğitmenine bıçakla saldıran şahsın eşi ise tarafları ayırmak isterken sinir krizi geçirerek bayıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün Beylikdüzü Kavaklı Oğuzhan Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre bir aday, ehliyet almak için girdiği direksiyon sınavından kaldı. Eğitmen ve sürücü adayının yakını arasında bu nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Öfkeli şahıs, tartıştığı adama saldırırken çevredekiler müdahale ederek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Şahıs, eşinin “Yapma çocuklarımız var” diye bağırışlarına aldırmadan arabasından bıçak alarak eğitmene saldırmaya çalıştı.
Bu sırada eşine sarılan kadın, baygınlık geçirdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: #sürücü #beylikdüzü
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