Direksiyon başında bilincini kaybetti, 3 otomobile çarptı: 2’si çocuk 5 yaralı...

Bursa’da seyir halinde olan otomobilinin direksiyonunda bilincini kaybeden sürücü, 3 otomobile çarparak durabildi. Kazada, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 11:21
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Merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi Merinos mevkiinde, Oktay Kambay 16 NGF 76 plakalı otomobili ile seyir halindeyken bilinç kaybı yaşadı.

Kambay, önce Emirhan D. yönetimindeki 34 FH 3816 plakalı otomobile çarptı. Bilinci yerinde olmayan Kambay, Nurettin Ö. yönetimindeki 16 J 3885 plakalı kamyonete ve 34 GDP 912 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada, ikisi çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahaleler sonrası Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların, hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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