Bursa’da 4 katlı apartmanda çıkan yangın korkuttu
Bursa'nın İznik ilçesinde 4 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, daire kullanılamaz hale geldi.
Yangın, İznik ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Deniz Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi.
Alevleri gören mahalleli korku dolu anlar yaşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına hızlı müdahalesi muhtemelen bir facianın yaşanmasını engelledi.
Öte yandan, yangında can kaybı yaşanmazken, ekipler yaşanan olayla ilgili tahkikat başlattı.
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