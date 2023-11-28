Beylikdüzü'nde korkutan yangın!

Beylikdüzü'nde 5 katlı binanın giriş katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 15:51
Beylikdüzü'nde korkutan yangın!
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında 5 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sırasında üst katlarda mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yanan dairede hasar oluştu.

Dumandan hafif şekilde etkilenen 3 kişiye olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"KESİN BİLMİYORUZ"

Mahalle sakini olan Salim Saygın, "Şofbenden olduğunu söylüyorlar, biz de kesin bilmiyoruz" dedi. 


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