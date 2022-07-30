Beylikdüzü'nde 'lüks araçlarla' gelip vurdular: 1'i ağır 2 yaralı
Beylikdüzü'nde evlerinin önüne gelen 2 lüks araca binerek konuşmaya gittikleri kişilerle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Dereağzı Mahallesinde saat 00.00 sıralarında iddiaya göre, Ayhan Sarıyıldız ve Rıfat Yılmaz, cadde üzerindeki evlerinin önüne gelen 2 ayrı lüks araca binerek evin yaklaşık 100 metre ilerisindeki boş araziye gitti.
TABANCAYLA ATEŞ AÇTI
Konuşmak için aşağı inen Ayhan Sarıyıldız ve Rıfat Yılmaz, bir süre sonra araçtaki kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçtakilerden biri Sarıyıldız ve Yılmaz'a tabancayla ateş açtı. Ayhan Sarıyıldız ve Rıfat Yılmaz isabet eden kurşunlarla yaralandı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Yaralılar çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme yaptı.
Yaralılardan Rıfat Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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