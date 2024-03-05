Beylikdüzü'nde metrobüs kazası... Araçlarda hasar oluştu!

Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpışması sonucu yaşanan kazada yolcuların yara almadığı, ancak araçlarda maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 16:02
Beylikdüzü'nde metrobüs kazası... Araçlarda hasar oluştu!
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İstanbul'da Beylikdüzü istikametine seyreden bir metrobüs, Haramidere Sanayi Sitesi durağına yanaştığı sırada önündeki başka bir metrobüse çarptı.

Yolculardan yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Araçlar, yapılan incelemenin ardından kaldırıldı.

Kaza, durakta bekleyen bir kişinin cep telefonu kamerasınca görüntülendi.


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