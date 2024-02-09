Arızalanan metrobüsü kontrol ederken başka bir metrobüs çarpmıştı... Görüntüler ortaya çıktı!
Beylikdüzü'nde arızalanan metrobüsü kontrol ettiği sırada karşı istikametten gelen metrobüsün çarpmasıyla hayatını kaybeden şoförün kaza anına ilişkin görüntülere ulaşıldı.
İddiaya göre, Eyüp M. idaresindeki Büyükçekmece istikametine seyir halinde olan metrobüs, Haramidere’de arızalandı.
Aracı kontrol etmek için dışarı çıkan şoför Eyüp M.’ye karşı istikametten gelen H.A. isimli şoför kontrolündeki 34 TN 2788 plakalı metrobüs çarptı.
Kazada Eyüp M. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralanan şoför yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan şoför, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürerken kaza anına ilişkin görüntülere ulaşıldı.
Araç kamerasına yansıyan görüntüde, şoförün aracı kontrol ettiği sırada metrobüsün çarptığı anlar kaydedildi.
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