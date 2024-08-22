Beylikdüzü’nde motosikletli şahıslar, caddede yürüyen kişiyi silahla yaraladı

İstanbul Beylikdüzü’nde motosikletli iki şahıs, caddede yürüyen bir gence silahla ateş etti. Olayda şüpheliler kayıplara karışırken yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 22.08.2024 - 09:42
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Olay, dün saat 21.30 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre kimlikleri belirsiz ve motosikletli iki şüpheli kaldırımda yürüyen 20 yaşındaki Emirhan A.’ya birden fazla ateş etti.

Şüpheliler motosikletleri ile olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Caddenin bir kısmı polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile kapatılırken olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin saldırganları arama çalışmaları devam ediyor.


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