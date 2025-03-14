Beylikdüzü'nde otoparktaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! 27 yaşındaki genç kurşunların hedefi oldu

Beylikdüzü'nde bir kafenin otoparkında Muharrem Can Kurtuluş, 4 kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Beylikdüzü'nde otoparktaki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! 27 yaşındaki genç kurşunların hedefi oldu
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DHA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 17:06

İstanbul Beylikdüzü'nde, bir kafenin otoparkında yaşanan tartışma dehşete döndü. Muharrem Can Kurtuluş, aracını otoparka park ettikten sonra kafeye gitmek üzereyken, otopark görevlileriyle tartışan 4 kişiyi sakinleştirmeye çalıştı. Ancak tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son bulurken, Kurtuluş otoparktan ayrılmak üzereyken 4 kişi tarafından aracının önü kesildi. Araçtan indiği sırada saldırıya uğrayan Kurtuluş, kurşunların hedefi oldu. Şüpheliler olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirirken, ağır yaralanan Kurtuluş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, 4 kişinin Kurtuluş’un aracının önünü kestiği, arbede yaşandığı ve ardından silahların ateşlendiği anlar yer aldı.


Etiketler: #beylikdüzü #silah #otopark #Cinayet

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