Denizli'deki 'kız meselesi' cinayetinde flaş gelişme!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 15:16

Güncelleme: 13.03.2025 - 15:16

Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi'nde iddiaya göre; Alperen Karaca (19) ve Enes Ali H. (19) arasında 'kız meselesi' gerekçesiyle tartışma çıktı. Telefon konuşmasıyla başlayan sözlü tartışmanın ardından ortak buluşma noktası belirledi.

Yanlarına arkadaşlarını da alan gençler, Çamlık Parkı'nda buluştu. İki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine yanında bıçakla gelen Enes Ali H., Alperen Karaca'yı bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Alperen Karaca, kaldırıldığı hastanede doktorların yoğun müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan detaylı incelemeler ve çalışmalar sonucunda olay yerinden kaçan Enes Ali H. yakalandı. Karakolda ki işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanan Enes Ali H. cezaevine gönderildi.