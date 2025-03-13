Denizli'deki 'kız meselesi' cinayetinde flaş gelişme!

Pamukkale ilçesinde kız meselesi yüzünden telefonda yaşadıkları sözlü tartışmanın ardından buluştukları parkta Alperen Karaca'yı göğsünden bıçaklayarak öldüren ve olay yerinden kaçan Enes Ali H., tutuklandı.

Denizli'deki 'kız meselesi' cinayetinde flaş gelişme!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 13.03.2025 - 15:16

Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi'nde iddiaya göre; Alperen Karaca (19) ve Enes Ali H. (19) arasında 'kız meselesi' gerekçesiyle tartışma çıktı. Telefon konuşmasıyla başlayan sözlü tartışmanın ardından ortak buluşma noktası belirledi.

Yanlarına arkadaşlarını da alan gençler, Çamlık Parkı'nda buluştu. İki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine yanında bıçakla gelen Enes Ali H., Alperen Karaca'yı bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Alperen Karaca, kaldırıldığı hastanede doktorların yoğun müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan detaylı incelemeler ve çalışmalar sonucunda olay yerinden kaçan Enes Ali H. yakalandı. Karakolda ki işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanan Enes Ali H. cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Denizli #iki grup #kız meselesi #kavga

İlgili Haberler

Bursa'da 'kız meselesi' tartışmasında kan aktı!

Bursa'da 'kız meselesi' tartışmasında kan aktı!
Pompalı tüfekle ateş açtı: Tokat'ta 'kız meselesi' kavgasında kan aktı!

Pompalı tüfekle ateş açtı: Tokat'ta 'kız meselesi' kavgasında kan aktı!
'Kız meselesi' kavgasında sırtından bıçaklanan genç, hayatını kaybetti

'Kız meselesi' kavgasında sırtından bıçaklanan genç, hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler