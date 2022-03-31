Beylikdüzü'nde Pinokyo dövmeli uyuşturucu satıcısı yakalandı
Beylikdüzü'nde, uyuşturucu sattığı tespit edilen Pinokyo dövmeli şüpheli ve 3 arkadaşı, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.
Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Beylikdüzü Kumcular Yolu üzerinde bulunan bir rezidans dairesinde uyuşturucu madde saklandığı bilgisine ulaşması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda kolunda Pinokyo dövmesi bulunan bir kişi ve yanındaki 3 arkadaşının Fatih Karagümrük Mahallesi'nden gelip, dairede kısa süre kaldıktan sonra dışarı çıktıkları belirlendi.
Rezidansın güvenlik kamerası kayıtlarını geriye dönük inceleyen ekipler, aynı kişilerin farklı saatlerde daireye sık sık girip çıktığını belirledi.
ÜZERLERİNDE YAPILAN ARAMALARDA UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI
28 Mart Pazartesi günü rezidansın önünde bekleyen polis ekipleri, Pinokyo dövmeli kişiyi kapıdan çıktıkları sırada yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde çıkması üzerine polis ekipleri, dairede arama yaptı. Yapılan aramalarda 6 parça halinde 146 gram marihuana, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 2 bin 100 lira para geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen E.K. (26), B.Z.S. (35), A.İ.A. (23) ve Y.K. (29) ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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